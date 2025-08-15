Error de Jesús Iván “La Araña” Rodríguez provoca penal y castigo en el Puebla vs Atlético de San Luis

Muy caro le salió al Puebla el error de su guardameta, Jesús Iván Rodríguez, mejor conocido como La Araña. En el cierre del primer tiempo, el arquero cometió una falta dentro del área que resultó determinante para el rumbo del partido frente al Atlético de San Luis y su cambio por Julio González.

¿Qué hizo Iván Rodríguez en el Puebla vs Atlético de San Luis?

Corría el minuto 45 cuando Rodríguez salió de manera precipitada a cortar una jugada, pero terminó derribando al delantero rival. Una acción que pudo resolverse de otra forma terminó con la marcación de un penalti en contra del conjunto camotero.

El encargado de cobrar la pena máxima fue Joao Pedro, quien no desaprovechó la oportunidad y puso en ventaja a los potosinos justo antes del descanso. El gol significó un golpe anímico importante para el Puebla, que se fue al vestidor con la desventaja en el marcador.

Pablo Guede cambia a Ivan Rodríguez por Julio González, un cambio que se debe a la acción que realizó La Araña.



Guede cambia a Rodríguez por Julio González

Lo más llamativo ocurrió al inicio de la segunda mitad, cuando el cuerpo técnico poblano decidió retirar a Rodríguez del terreno de juego. En su lugar ingresó Julio González, un movimiento inesperado que sorprendió tanto a la afición como a los propios jugadores.

La sustitución fue interpretada como un castigo directo al guardameta por el error cometido en la primera parte. Una decisión poco habitual en el futbol mexicano que dejó claro el descontento del banquillo camotero y que podría abrir el debate sobre la confianza en la portería de cara a los próximos encuentros.

