Efraín Juárez revela la diferencia entre la Liga MX y la MLS

Efraín Juárez, que comenzó su carrera como entrenador en la Major League Soccer, habló sobre las diferencias que hay entre la Liga MX y la Major League Soccer.

En entrevista exclusiva de TUDN, Juárez aseguró que la Liga MX tiene los resultados, mientras que el futbol estadounidense ha comenzado a preocuparse por otros aspectos del deporte, como la creación de futbolistas.

"Son dos comparativas, en resultados, México está por encima, de las últimas 20, 19 son de México, hay más calidad, más jerarquía. Y en desarrollo de jugadores, EUA, ellos ya no solo desarrollan su mercado, el mercado europeo empieza a ver a la MLS como desarrollador nato, la MLS lleva también el talento de Sudamérica, tienen el talento", comentó Juárez.

Además de esto, el entrenador del Club Universidad Nacional, comentó que, además de desarrollar jugadores, la MLS ha comenzado a desarrollar entrenadores, pues en Estados Unidos dan muchas más oportunidades que en México.

"En resultados, México, en desarrollo es ese, la obligación de los clubes es llevar a un noruego, un chino, pero la base es estadounidense, les aprendieron a todos, fue mi caso, ya no solo desarrollan jugadores, sino técnicos también", finalizó Efraín Juárez.

