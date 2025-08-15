¡Puebla se queda sin DT! Pablo Guede anuncia su salida tras derrota ante Atlético San Luis

Puebla se quedó sin director técnico. Luego de la derrota 2-0 ante Atlético San Luis, dentro del inicio de la Jornada 5 del Apertura 2025, Pablo Guede ha anunciado su salida tan solo minutos después del encuentro en conferencia de prensa.

“Se terminó mi etapa en el Puebla, la verdad que estoy super agradecido…Me voy con un montón de amigos… Me hicieron el día a día muy día se lo quiero agradecer de corazón, se lo quiero agradecer a los jugadores que lo dejaron todo hasta el último momento”, mencionó en el post partido.

Pablo Guede l IMAGO7

Guede deja a ‘La Franja’ en la decimoquinta posición con tres unidades, producto de una victoria y cuatro derrotas en el inicio de su segundo torneo al mando del equipo, su único triunfo fue ante Santos Laguna en fecha 3.

Su paso en Puebla

Cabe mencionar, que más allá de los resultados negativos del Apertura 2025 había sentenciado en el Clausura 2025 un torneo desastroso donde terminó en el penúltimo lugar con apenas nueve unidades y una marca de dos victorias, tres empates y 12 victorias.

Lo único que lo tenía con esperanza en el banquillo del Puebla era su accionar en la Leagues Cup donde alcanzó afianzarse entre los primeros cuatro de la Liga MX para avanzar a Cuartos de Final; sin embargo, la goleada ante Tigres y la reciente derrota ante Atlético San Luis forzó su salida.

Puebla sin DT l IMAGO7

El segundo DT fuera del AP2025

El estratega argentino se convierte en el segundo DT que sale en el actual torneo, después de que en la pasada jornada Gonzalo Pineda diera a conocer su renuncia como timonel de los Rojinegros del Atlas.

Guede deja al Puebla l IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿EL PERRO VUELVE A LA TV? ENRIQUE BERMÚDEZ MANDA ENIGMÁTICO MENSAJE