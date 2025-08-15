Puebla vs Atlético de San Luis se retrasó por ataque armado; hay una mujer fallecida

Este viernes, en el Estadio Cuauhtémoc, Puebla recibió a Atlético de San Luis en el arranque de la quinta jornada de la Liga MX, encuentro que se tuvo que retrasar.

De acuerdo a lo informado por diversas fuentes, se reportó una balacera a las afueras del inmueble en Puebla, por lo que se tomó la decisión de retrasar el inicio del partido, al menos 10 minutos.

¡Balacera previo al partido de Puebla vs San Luis! 🚨💥



Integrantes de la UPVA 28 de Octubre se lanzaron y protagonizaron un tiroteo en los alrededores del Estadio Cuauhtémoc previo al partido entre @ClubPueblaMX y @AtletideSanLuis pic.twitter.com/MyN6XpemFe — Almanaque | #Puebla (@AlmanaquePuebla) August 16, 2025

¿Qué sucedió a las afueras del Cuauhtémoc?

Integrantes de Antorcha Campesina y de la Organización 28 de Octubre, se enfrascaron en una gresca a las afueras del estadio, supuestamente, por querer acaparar los lugares del estacionamiento.

Comunicado gobierno de Puebla | @ALunaSilva|

El reporte de las detonaciones, provocó la movilización de los efectivos del cuerpo de emergencias para salvaguardar a los asistentes al encuentro de este viernes en la capital del estado.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, confirmaron los reportes que indican que hay una mujer que perdió la vida y hay un herido de gravedad.

El herido tiene 18 años de edad y fue trasladado al Hospital de Traumatología y Ortopedia. Además, los miembros de la Policía Estatal han confirmado que la zona quedará acordonada y se harán patrullajes para localizar a los responsables.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Puebla vs Atlético San Luis de la J5 del Apertura 2025?

Estadio Cuauhtémoc | MEXSPORT|