Puebla vs Atlético de San Luis se retrasó por ataque armado; hay una mujer fallecida

Aparentemente, un par de organizaciones delictivas armaron un conflicto por los lugares de estacionamiento, lo que ocasionó una balacera
Marcos Olvera García
| 2025-08-15
Se reportaron incidentes a las afueras del estadio Cuauhtémoc
Este viernes, en el Estadio Cuauhtémoc, Puebla recibió a Atlético de San Luis en el arranque de la quinta jornada de la Liga MX, encuentro que se tuvo que retrasar.

De acuerdo a lo informado por diversas fuentes, se reportó una balacera a las afueras del inmueble en Puebla, por lo que se tomó la decisión de retrasar el inicio del partido, al menos 10 minutos.

 

¿Qué sucedió a las afueras del Cuauhtémoc?

Integrantes de Antorcha Campesina y de la Organización 28 de Octubre, se enfrascaron en una gresca a las afueras del estadio, supuestamente, por querer acaparar los lugares del estacionamiento.

Comunicado gobierno de Puebla | @ALunaSilva

El reporte de las detonaciones, provocó la movilización de los efectivos del cuerpo de emergencias para salvaguardar a los asistentes al encuentro de este viernes en la capital del estado.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, confirmaron los reportes que indican que hay una mujer que perdió la vida y hay un herido de gravedad.

El herido tiene 18 años de edad y fue trasladado al Hospital de Traumatología y Ortopedia. Además, los miembros de la Policía Estatal han confirmado que la zona quedará acordonada y se harán patrullajes para localizar a los responsables.

Estadio Cuauhtémoc | MEXSPORT
Club Puebla
Atlético San Luis
Liga MX
