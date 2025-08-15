Henry Martín causa baja de América para duelo ante Tigres; ¿otra lesión?

Henry Martín ha sido uno de los jugadores que ha enfrentado una serie de problemas con el América en los últimos meses por la cantidad de lesiones.

Henry Martín, fuera de la convocatoria de América

Ahora, atraviesa un nuevo problema, el cual lo dejó fuera de la convocatoria de André Jardine para el duelo ante los felinos, como pudimos confirmar en Infiltrados a través de las diferentes plataformas de RÉCORD.

Desde inicios de la semana, en RÉCORD se dio a conocer que el delantero mexicano no estaba entrenando al parejo del grupo, ya que tuvo que hacer trabajo por separado luego de las molestias que sintió tras el partido ante Querétaro.

Lo que se sabe hasta ahora, es que es parte de su recuperación, pues hay que recordar que sufrió una lesión importante hace meses y es por eso que ha tenido que seguir un proceso marcado por los médicos para no volver a caer en una lesión de gravedad en este tiempo.

¿Henry Martín se volvió a lesionar?

Es un hecho que Henry Martín está lejos del 100%, aunque no habría caído en una lesión de gravedad y más bien sería un tema en el proceso natural de recuperación, pues habrá jornadas donde no podrá estar al 100 hasta completar este proceso.

Por lo pronto, se perderá el partido de este fin de semana ante los Tigres, para regresar a los entrenamientos con el grupo la siguiente semana y buscar regresar al campo en el duelo ante el Atlas.

