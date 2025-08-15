¿Por qué Pumas está interesado en JJ Macías? Efraín Juárez rompe el silencio

La noticia del posible fichaje de José Juan Macías a Pumas ha generado opiniones divididas entre analistas y aficionados. Los más optimistas han opinado que el fichaje del delantero mexicano puede funcionar; mientras que sus detractores han dicho que ya es un cartucho quemado.

Sin embargo, una de las voces autorizadas dentro de Pumas para hablar sobre el interior del club, es el mismo entrenador. Efraín Juárez comentó las razones del posible fichaje del jugador, el cual cumple con cierto perfil y lo más importante para Juárez: la falta de delanteros mexicanos.

Falta de delanteros | MEXSPORT|

"Estamos generalizando, estamos hablando de un 9, lo que menos hay en México son nueves. Hay uno que se llama Raúl Jiménez, el otro que es 'Chaquito' Giménez. Hay nueves, pero no a ese nivel. Lo que más se contrata a nivel Primera División son delanteros extranjeros, ¿por qué? Porque no hay", comentó en entrevista con TUDN.

De igual forma, el entrenador del Pedregal agregó las razones por las cuales el perfil de Macías es el idóneo. "Macías es una opción. En las circunstancias en las que estamos, porque hoy tengo a Memo Martínez y el siguiente es un chico de 17 años, en una posición primordial para cualquier esquema futbolístico".

Falta de delanteros | MEXSPORT|

La falta de delanteros

La escasez de arietes mexicanos en la Liga MX es notoria, ya que muy pocos equipos son los que le dan confianza a los jugadores nacionales. Ángel Sepúlveda, Guillermo Martínez, Alan Pulido y pocos más son los nueves titulares en ciertos clubes.

