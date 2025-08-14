"Es un golpe duro a la cantera universitaria": Faitelson critica posible llegada de JJ Macías a Pumas

La posibilidad de que José Juan Macías llegue a Pumas ha causado distintas reacciones entre los aficionados, pues algunos ven con buenos ojos su incorporación, mientras que otros tienen dudas sobre la viabilidad del movimiento.

¿Qué dijo Faitelson sobre JJ Macías a Pumas?

Los expertos también han externado su opinión, y David Faitelson no se quedó atrás. El periodista de TUDN publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un mensaje en alusión a la cantera de Pumas, la que en su momento era un gran sector de desarrollo de talento.

“De alguna u otra manera, el que Pumas considere firmar a JJ Macías es otro duro golpe a la cantera universitaria”, escribió Faitelson, quien constantemente ha cuestionado lo que en su momento fueron la fuerzas básicas del conjunto auriazul.

¿Qué le pasó a JJ Macías?

José Juan Macías ha tenido problemas recurrentes con las lesiones, lo que lo ha alejado de las canchas hasta el punto de no conseguir equipo tras su paso por Chivas y Santos Laguna. Pumas parece ser una nueva oportunidad para el delantero.

Pumas está en la búsqueda de un delantero que los ayude a cumplir sus objetivos, pues es una de las áreas de oportunidad más grandes. Mientras tanto, los de Efraín Juárez mantienen un ritmo irregular en lo que va del Apertura 2025.

