Jesús Dueñas revela pruebas de cómo Juárez falsificó su firma y su contrato

Uno de los últimos grandes escándalos que dio el futbol mexicano fue la demanda de Jesús Dueñas, contra los Bravos de Juárez, donde el futbolista argumentó que el club le dio a firmar un contrato falso.

‘Ese no era el que había firmado’

Durante una entrevista con el periodista, Antonio Nelli, en su programa de Youtube, Con Alma Vida y Corazón, Jesús Dueñas contó cómo fue que el equipo de la frontera ‘engañó’ al jugador, luego de que en su acuerdo inicial, se le presentó un contrato de tres años, sin embargo, un año después, Juárez aseguró que el trato fue por solo un año.

Además de la reducción de tiempo, el ex jugador mexicano, mencionó que también había una firma falsa en dicho contrato, acto que llevó el caso hasta el TAS Y al Fiscalía General de Justicia.

“Yo pido mi contrato en la Federación y al llegar yo veo un contrato que yo no había firmado, era un contrato de un año que yo no había firmado, no era mi firma y la resolución del caso con la Federación fue que Juárez me pagará tres meses", declaró Dueñas durante el programa.

Por último, el ídolo de Tigres contó cómo vivió sus momentos finales en el club, donde fue separado del plantel por casi tres meses y sin posibilidades de entrenar, esto poco antes de cumplir un año pese a que firmó tres.

“Termina el contrato que ellos metieron, porque me separaron dos meses para cumplir el año y prácticamente no entrenaba, llegaba a las 5 de la tarde y hacía trabajo físico y Alejandra De la Vega se presenta a darme las gracias, a decirme que se había terminado el contrato y yo le dije 'Alejandra yo firmé un contrato de tres años' y cuando se le presenta el contrato de tres años, todo cambia”, concluyó.

Al final, el caso se resolvió luego de que el TAS fallará a favor de Dueñas, provocando que Juárez tenga que pagar 18.6 millones de pesos, que representan el 40% por incumplimiento de contrato, tomando en cuenta que el sueldo mensual de Jesús Dueñas era de 1.800.000 pesos.

