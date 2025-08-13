Allan Saint-Maximin ilusiona a la afición americanista con golazo en el entrenamiento

La ilusión y emoción comienzan a regresar en los ambientes de Coapa, esto desde la llegada del fichaje bomba del club, Allan Saint-Maximin, atacante francés que promete ser la solución a los problemas en el gol y que ya comienza a mostrar su dotes en el terreno de juego.

Saint-Maximin en Coapa I @ClubAmérica

Regateo y encare las principales cualidades

Desde el anuncio de su llegada, se sabía que el América tendría en Saint-Maximin un jugador con potencia y regateador, cualidades que ya comenzó a mostrar en los entrenamientos de Copa, incluso se reveló recientemente un golazo anotado en el entrenamiento.

Durante un video publicado en la red social X, se muestra a Maximin encarando por el sector izquierdo, donde tras un regate, el jugador francés soltó un disparo que se colocó dentro de las redes, dejando sorprendidos a sus compañeros.

El golazo que metió Allan Saint-Maximin en el interescuadras del América, vamos a disfrutar muchísimo con Maxi😮‍💨💛



Qué joya de video @Leonlec✨🦅



pic.twitter.com/QeNM7xkfGD — Roberto Haz (@tudimebeto) August 13, 2025

Ilusión dentro y fuera del terreno de juego

La llegada del atacante no solo puede significar una solución para André Jardine en el sector ofensivo, sino también una razón para los fanáticos en creer una vez más en el equipo, el cual tiene altibajos en su futbol desde hace unas semanas.

Se espera que Maximan y su habilidades puedan ser vistas en el terreno de juego el próximo sábado 30 de agosto, en la Jornada 7 del Apertura 2025, cuando el América reciba a los Tuzos del Pachuca.

Jardine y Maximin en entrenamiento I @ClubAmérica

