Allan Saint-Maximin sobre fichar con América: 'Siempre he querido estar en clubes grandes'

El futbolista francés Allan Saint-Maximin ya se ganó a la afición azulcrema. Tras sólo un par de días de haber llegado a la capital mexicana el exjugador de Newcastle aseguró que llegó al club más grande de México, tras concretar su fichaje con las Águilas del América. En entrevista, el jugador francés, explicó sus razones para elegir al equipo azulcrema, a pesar de que también recibió ofertas de clubes europeos.

El arribo de Saint-Maximin a la Ciudad de México generó una gran euforia entre los aficionados americanistas. Tras varios días de expectativa, el América anunció oficialmente su incorporación, y el francés ya entrena a la par de sus nuevos compañeros.

Se unió a América | X @clubamerica

Llegó a un 'equipo grande'

En apenas unas horas con el plantel, el extremo logró conectar con la afición, destacando el prestigio de la institución. En entrevista con Claro Sports, confesó que siempre le interesó unirse a clubes destacados, por lo cual no lo dudó dos veces para llegar a América.

“Siempre he querido jugar en los equipos más grandes y para mí este es el equipo más grande de México. No me sorprende estar aquí. Ahora toca mostrar mis cualidades y hacer todo lo posible para luchar por mi equipo”, expresó el atacante.

Destacó la importancia de América | MEXSPORT

Un objetivo claro: ganar títulos con América

Más allá de la emoción por su llegada, Saint-Maximin dejó claro que su meta principal es conquistar trofeos con las Águilas. Tras una carrera sin títulos, el francés espera poder conquistar sus primeros campeonatos con las Águilas.

“Después de todo, vine aquí para ganar. No he ganado nada durante mi carrera y mi objetivo principal es no defraudar a mis compañeros. Aquí he venido a ganar, a darlo todo por el equipo. Es el club más grande de México, así que espero que ganemos todos los títulos posibles”, declaró el delantero europeo.

Con este fichaje, América refuerza su ataque de cara a la temporada, sumando la experiencia y desequilibrio del jugador francés, quien promete convertirse en una de las figuras del futbol mexicano.

Quiere ganar títulos | X @clubamerica

