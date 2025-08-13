¡Águilas millonarias! América lidera a a la Liga MX con un valor estimado de 100 mde

América tuvo una etapa dorada en los primeros torneos con André Jardine, pero ahora su realidad es un tanto distinta. El conjunto de Coapa perdió torneos clave y no ha encontrado su mejor versión, pero en lo que continúa ganando es en lo económico.

Con datos de Transfermarkt, el conjunto de las Águilas es el más caro dentro de todo el balompié nacional. América lidera la lista con un valor estimado de 108 millones de euros (127,001,591 millones de dólares).

Lidera | IMAGO7|

¿Qué equipos siguen a las Águilas?

Detrás de los azulcremas, Cruz Azul y Tigres completan el podio de las plantillas más caras de la Liga MX. La Máquina cuenta con un valor estimado de 81 millones de euros; mientras que el de los Felinos es de 71 millones de euros.

El Campeón del futbol mexicano es la cuarta plantilla más cara, pero bastante alejado del uno y el dos. Toluca está cerca de los 70 millones de euros, pero aún queda lejos de los grandes millonarios del futbol mexicano.

Cruz Azul | IMAGO7|

Los últimos

Alejados del gran valor de los equipos poderosos, Puebla y Querétaro se hundieron en la parte más baja. El club de la Angelópolis tiene un valor estimado de 20 millones y medio, menos de una quinta parte del valor del América.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONCIERTO DE SHAKIRA OBLIGA A SANTOS LAGUNA A RETIRAR EL CÉSPED DEL TSM