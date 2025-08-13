Concierto de Shakira obliga a Santos Laguna a retirar el césped del TSM

La directiva de Santos Laguna ha implementado medidas extraordinarias para proteger la cancha del TSM ante el concierto que ofrecerá la cantante colombiana Shakira el próximo 20 de agosto. Según reporta TUDN, tras el partido contra Chivas el fin de semana pasado, comenzaron los trabajos de mantenimiento que incluyen el retiro cuidadoso del césped placa por placa, con el objetivo de resguardarlo en un invernadero.

Cada pieza de pasto, de aproximadamente 60 centímetros cuadrados, será trasladada para recibir cuidados especiales y prevenir cualquier enfermedad que pueda afectar su estado. En caso de detectar algún daño, la placa será sustituida para garantizar que la cancha se encuentre en condiciones óptimas para el siguiente encuentro de Liga MX.

El estadio de Santos será 'afectado' en los próximos días | Imago7

Proceso de mantenimiento y plan de reinstalación

La protección de la cancha es una prioridad para la directiva albiverde, que ha incluido en el contrato con los organizadores del concierto cláusulas específicas sobre su cuidado. Este protocolo especial busca que, tras el espectáculo, el césped regrese en las mismas condiciones en las que se encontraba antes del evento.

Un día después del concierto de Shakira, el personal del TSM volverá a sembrar el mismo césped en la cancha, procurando que se compacte y asiente correctamente. El objetivo es que esté listo para el compromiso de la Jornada 7 del Apertura 2025, cuando Santos Laguna reciba a Tigres.

Shakira anunció su regreso a México | Captura

Un reto logístico para mantener la cancha en condiciones de juego

El Territorio Santos Modelo ha sido escenario de múltiples eventos, pero el de Shakira representa un reto especial por el nivel de montaje y la magnitud de la producción. El retiro y resguardo del césped no solo asegura la integridad del campo, sino que también permite cumplir con los estándares de la Liga MX para la práctica profesional del futbol.

Para Santos Laguna, este trabajo minucioso es clave, ya que una cancha en malas condiciones podría afectar el rendimiento del equipo y aumentar el riesgo de lesiones. Por ello, la estrategia de retirar, cuidar y reinstalar el césped refleja el compromiso del club con el bienestar de sus jugadores y la calidad del espectáculo deportivo.

Santos prestará su estadio para el concierto de la colombiana | Imago7

