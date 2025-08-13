Regresa el 'Toro': Gabriel Fernández queda registrado con Cruz Azul y usará el dorsal 21

Cruz Azul ya cuenta oficialmente con Gabriel ‘Toro’ Fernández como parte de su plantel para el torneo Apertura 2025.

El delantero uruguayo quedó registrado ante la Liga MX y estará disponible para ser convocado en el partido frente a Santos Laguna, el próximo sábado 16 de agosto, correspondiente a la Jornada 5.

Toro Fernández en Cruz Azul I IMAGO7

Además, el 'Toro' volverá a portar el dorsal número 21, mismo que utilizó en su primera etapa con La Máquina.

Su regreso fortalece la ofensiva celeste y podría significar una variante importante para el técnico Nicolás Larcamón de cara al inicio del torneo.

Duelo Toluca vs Cruz Azul I IMAGO7

Cabe señalar que el jugador había sido inscrito con la Sub 21, y ante la salida de Giorgos Giakoumakis y el rechazo de Luka Jovic de llegar a Cruz Azul. La directiva optó por utilizar a Gabriel Fernández en el primer equipo.

IMAGO7

