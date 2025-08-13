José Juan Macías: ¿Cuándo fue su último gol, historial de lesiones, hace cuanto no juega, etc?

José Juan Macías estuvo al borde del retiro hace unos meses y hoy está muy cerca de llegar a Pumas. Sin embargo, los últimos años de su carrera en Liga MX con Santos y Chivas no han sido favorables. Desde múltiples lesiones, aunado a su escasa cantidad de goles, su posible arribo al Club Universidad Nacional parece una apuesta arriesgada debido a su historial con dichos temas.

‘JJ’ Macías alcanzó a tener actividad en el pasado Clausura 2025 con Santos. En su único partido jugado en dicho certamen, el delantero de 25 años anotó, a pesar de apenas haber sumado 12 minutos de actividad. Sin embargo, ese es su único gol desde hace más de tres años. Previo a ese tanto con los de la Comarca, su última diana registrada se remonta hasta la Liguilla del Clausura 2022, cuando aún jugaba con Chivas.

apunta a volver a México | MEXSPORT

En el lapso de dicho gol con el Rebaño, a su más reciente ante Santos hace algunos meses, José Juan sufrió dos rupturas de ligamentos, por las que permaneció más de año y medio sin actividad. Y aunque Macías lucía como uno de los jugadores más prometedores para México, las lesiones han mermado su carrera en varias ocasiones no solo en el futbol mexicano, sino también en LaLiga durante su paso por Getafe.

En su estancia con el equipo español, la cual duró apenas seis meses, sufrió lesiones en el soleo, las cuales le impidieron tener la actividad esperada. De 22 partidos posibles con el Getafe, el atacante mexicano apenas jugó siete encuentros en los que sumó 198 minutos de actividad y no registró ni goles ni asistencias. Dicho préstamo fue en el segundo semestre de 2021, para regresar en enero de 2022 a Chivas.

Con Chivas no encontró su mejor nivel | MEXSPORT

Después de eso, las rupturas de ligamento se hicieron presente, por lo que Macías comenzó a tener regularidad hasta inicios de 2024, aún con Guadalajara. Sin embargo, en ese primer semestre, de 20 partidos que disputó Chivas entre Liga MX y CONCACAF Champions Cup, ‘JJ’ solo se hizo presente en siete duelos, con un acumulado de 290 minutos. Después pasó a Santos, donde entre el Apertura 2024, Leagues Cup y su único juego del torneo anterior, suma 99 minutos en total

Asimismo, la última vez que José Juan Macías sumó cuatro o más partidos con actividad de manera consecutiva fue en el Clausura 2022 con Chivas. De igual manera, la más reciente ocasión en la que ‘JJ’ jugó los 90 minutos de un encuentro fue en la Liguilla de ese torneo, en los Cuartos de Final de Vuelta frente Atlas.

Lleva mucho sin jugar 90 minutos | MEXSPORT

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JJ Macías, a un paso de convertirse en refuerzo de Pumas