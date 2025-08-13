Is Aaron Ramsey ready? Pumas ilusiona a su afición con video del jugador galés en redes

Pumas es uno de los equipos que más tiempo y dinero ha invertido en sus fichajes de cara al Apertura 2025. Con cuatro jornadas y tres partidos de Leagues Cup disputados, incluso una de las contrataciones más recientes, Keylor Navas, ya pudo debutar tanto en el futbol mexicano, como en el torneo que enfrenta a la Liga MX con la MLS.

Ahora, el equipo de la UNAM ha dado algunos 'guiños' que hacen pensar a la afición auriazul que Aaron Ramsey, uno de los fichajes estrella de este torneo, podría tener actividad pronto.

Ramsey podría debutar muy pronto en Liga MX | Imago7

¿Se acerca el debut?

Por medio de sus redes sociales, el club universitario publicó un video del más reciente entrenamiento del equipo, en el que se puede observar la intensidad tanto de jugadores, como del cuerpo técnico auriazul, por lo que hasta los primeros instantes de la publicación, la gente comprendía que era un video más en la cuenta de los felinos.

Fue entonces que, en los minutos finales del video, apareció Aaron Ramsey, quien ya entrena al parejo de sus compañeros; sin embargo, eso no es todo posteriormente, se puede ver como en un ejercicio de Efraín Juárez, el jugador galés conecta un poderoso disparo que terminó en el fondo de las redes de una de las porterías de cantera.

Dicha situación ha comenzado a generar expectativa con respecto a la posibilidad de que Ramsey debute en el próximo partido ante el campeón Toluca en la Jornada 5.

💪🏻 Mucho esfuerzo y dedicación, enfocados en mostrar el mejor rendimiento KEM el día sábado. ⚽️#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/8KI9AUlNnZ — PUMAS (@PumasMX) August 14, 2025

Pumas, sin plantel completo todavía

Pumas buscará cerrar la incorporación de José Juan Macías como nuevo delantero para el Apertura 2025. Según fuentes cercanas a la negociación, solo restan algunos detalles para concretar su fichaje.

Pese a su historial médico, el técnico auriazul Efraín Juárez confía en el potencial del atacante y planea darle una nueva oportunidad en el futbol mexicano. El jugador cuenta con experiencia en la Liga MX en equipos como Santos y Chivas, además de un breve paso por Europa con el Getafe.

Macías apunta a ser nuevo delantero de los Pumas | Imago7

