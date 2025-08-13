¿Cómo se pronuncia Allan Saint-Maximin, nuevo refuerzo del América?

Allan Saint-Maximin ya entrenó con América tras su llegada a México, generando gran expectación entre la afición azulcrema. El futbolista francés, conocido por su velocidad y habilidad con el balón, se convirtió en la gran bomba del mercado de fichajes de la Liga MX.

El jugador galo de 28 años, nacido en Châtenay-Malabry, Francia, tuvo paso por las categorías inferiores de la selección francesa y ha jugado en clubes como OGC Nice y Newcastle United, donde destacó por su estilo explosivo y regate impredecible.

¿Cómo se pronuncia Allan Saint-Maximin?

Muchos aficionados se han preguntado cómo pronunciar correctamente el nombre de Allan Saint-Maximin. La forma correcta es: Ah-lahn San Max-ee-ma.

La letra t en Saint es muda, tal como sucede en palabras como petit o lait.

En Maximin, la n final no se pronuncia y la vocal suena como "a".

Este detalle ha despertado curiosidad, ya que no es común ver futbolistas franceses en el futbol mexicano, lo que añade un toque "exótico" a su fichaje.

Fecha de debut con el América

El debut de Allan Saint-Maximin con el América está programado para el 30 de agosto, en el partido contra Pachuca en el Estadio Ciudad de los Deportes. Durante los entrenamientos, ya ha dejado ver parte de su repertorio de jugadas y velocidad, características que lo hicieron famoso en la Premier League.

Expectativas en la Liga MX

Con su llegada, la directiva y la afición esperan que Saint-Maximin sea una pieza clave en la búsqueda del campeonato. Su experiencia en ligas europeas, su drible y su capacidad para romper defensas podrían convertirlo en uno de los jugadores más desequilibrantes del torneo.

