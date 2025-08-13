El historial de las lesiones de JJ Macías en su carrera

José Juan Macías sigue sin poder consolidarse en el futbol mexicano, debido a las lesiones que lo persiguen desde su salto a primera división. A pesar dehaber tenido varias oportunidades, el delantero sigue sin poder encontrar su mejor nivel.

El canterano de las Chivas Rayadas del Guadalajara apunta a regresar al futbol mexicano, esto si es que lograr volver a estar en punto físico y dejar atrás las lesiones. Con su posible fichaje con Pumas, es momento de recordar todas las lesiones que ha sufrido.

Santos Laguna|IMAGO7

El delantero mexicano terminó dejando a Santos la temporada pasada, sin embargo, antes de esto sufrió una lesión muscular durante un entrenamiento, que lo dejó fuera de actividad varias semanas, sumando así más de cinco lesiones que lo dejó fuera por más de 500 días.

,La primera lesión del delantero azteca data en el 2019 donde presentó problemas inguinales como jugador de Chivas que lo marginó 14 días fuera de las canchas.

Posteriormente, llegaría una lesión muscular que lo dejó por más de un mes sin inactividad, entonces sería víctima del Covid-19 con 21 días de aislamiento.

José Juan Macías |IMAGO7

Las dos más serias se produjeron debido a una rotura de ligamentos que lo dejaron por 207 y 286 días respectivamente sin actividad.

En el Apertura 2024, las lesiones musculares aquejaron al artillero y lo alejaron prácticamente todo el torneo de las canchas.

Para el Clausura 2025, Santos Laguna confirmó una nueva lesión del delantero. De acuerdo con un comunicado de los Guerreros, el delantero mexicano sufrió una lesión muscular grado 2 del bíceps femoral del muslo izquierdo, y tras esta lesión, el club dio por terminada la relación con el atacante.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿NUEVO DT? ENTRENADOR DE CR7 Y AL-NASSR SERÁ DESPEDIDO TRAS PERDER SUPERCOPA DE ARABIA

