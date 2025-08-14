'Es muy arrogante': Peláez carga contra JJ Macías por posible fichaje con Pumas

En las últimas horas, el nombre de José Juan Macías sonó con fuerza para llegar a Pumas, lo que generó una ola de opiniones alrededor de la afición general del futbol mexicano. Entre ellas la de Ricardo Peláez, quien coincidió con él en Chivas.

¿Qué dijo Ricardo Peláez sobre José Juan Macías, posible fichaje de Pumas?

El exfutbolista mexicano estuvo un tiempo como Director Deportivo del Rebaño, lugar en el que convivió con Macías. Peláez señaló que es un jugador de calidad, pero no dejó de lado sus antecedentes en lesiones y su actitud “complicada”.

“Es un futbolista de calidad, sin duda tiene gol. Tiene poco sacrificio, pierdes la pelota y en el plano defensivo no te hace mucho. Después se da un cúmulo de lesiones importantes de ligamento cruzado. Sí es especial… es arrogante, él se cree más de lo que ha podido mostrar en el futbol”, dijo Peláez en ESPN.

Macías y su oportunidad en Pumas

No obstante, Peláez considera que esa arrogancia es una virtud si se maneja de buena forma, además de que espera que Macías valore la oportunidad en Pumas para regresar a su mejor nivel futbolístico después de mucho tiempo.

“Lo que pintaba para ser un gran jugador se ha quedado corto por las lesiones, por soberbia, por lo que sea. Debió haber madurado más, aterrizado más el tema mental y valorado más su carrera, hoy nuevamente en un equipo importante como Pumas”, agregó Ricardo Peláez.

