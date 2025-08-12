¡Decepcionante! Guillermo Martínez sólo aporta el 22 por ciento de los goles de Pumas

Guillermo Martínez vive su peor momento en Pumas. Además de que contribuye con apenas el 22% de los goles del Club Universidad Nacional en el último año, en el juego más reciente ante Necaxa fue abucheado por su propia afición. Ante todo esto, la directiva auriazul se mantiene en busca de un delantero para que ‘Memote’ tenga competencia directa en su posición.

Desde el Apertura 2024, Pumas ha jugado un total de 51 partidos entre fase regular y Liguilla de Liga MX, Leagues Cup y CONCACAF Champions Cup. En esos encuentros, el equipo felino registra 68 goles en conjunto, de los cuales 15 son de Martínez, lo que representa un 22.05 % del total de los goles anotados de todo el equipo.

Suma 15 goles en el último año | IMAGO7

Pumas tiene otros goleadores

En lo que va de la actual temporada, Pumas ha disputado siete encuentros entre Liga MX y Leagues Cup. En este lapso, los dirigidos por Efraín Juárez han mostrado no depender de un jugador para anotar goles; incluso, sus máximos goleadores son Adalberto Carrasquilla y Jorge Ruvalcaba con tres tantos cada uno. Sin embargo, el ‘9’ titular se ha quedado atrás en este rubro.

En esta temporada, ‘Memote’ solo ha anotado uno de los 10 goles que tiene el equipo felino, lo que representa apenas el 10%. Estos números, además de fallar jugadas claras de gol, han detonado que la afición de los Universitarios comience a cuestionar su presencia en el once titular, ya que su promedio goleador tampoco es favorable.

Fue abucheado por la afición | IMAGO7

En este último año, Guillermo Martínez ha sumado 2,658 minutos de juego en todas las competiciones. En ese periodo, ‘Memote’ tiene un promedio de un gol cada 177 minutos de actividad. Ante estos números, en la directiva del Club Universidad Nacional se trabaja para poder tener mejores registros en el tema goleador.

Para lo que resta del Apertura 2025, Pumas está en busca de otro centro delantero. La primera opción era ir por un atacante ‘No Formado En México’, a la espera de liberar una plaza, pues harás el momento el equipo no tiene disponibles. De entrada, el ‘sacrificado’ apuntaba a ser Piero Quispe, sin embargo, sus últimas actuaciones han hecho que la directiva del conjunto felino analice la continuidad del peruano. Por lo tanto, algunas también tiene en carpeta a delanteros formados en México. Y, aunque aún no se tiene negociaciones formales con alguno, no tienen definido si será nacional o extranjero, sí hay certeza en que se tiene que reforzar esa posición.

Buscan su competencia | IMAGO7

¿PUMAS AÚN PUEDE CONTRATAR A DELANTEROS DE LA LIGA MX?

De acuerdo con el reglamento de competencia de la Liga MX para la temporada 2025-26, los equipos del futbol mexicano sí pueden fichar a jugadores de la liga, aún cuando ya tuvieron actividad en estas primeras cuatro jornadas de este Apertura 2025. Por temporada, cada club tiene de estos cinco registros adicionales. Por lo tanto, es válido que los equipos de Liga MX fichen a jugadores del futbol mexicano, sin Pre y cuando sea en el periodo establecido. Cabe resaltar que este mercado de fichajes cierra el 12 de septiembre.

“Por su parte, se considerarán Jugadores con Participación, cuando ya hayan jugado con su Club anterior durante algún partido oficial del Torneo en curso (incluyendo fuerzas básicas, Torneos organizados por la CONCACAF o Torneos en los que participe la LIGA MX). Bajo este supuesto, los Clubes podrán registrar al Jugador adicionalmente para los Torneos Apertura 2025 y Clausura 2026, dentro de los periodos establecidos en los Lineamientos de Registro”, se explica en el artículo 25.

