Figura de ESPN arremete contra Chivas: 'si quiere ser Campeón, debe contratar extranjeros'

Han pasado ocho años y más de tres mil días desde que Chivas se alzó como el Campeón del futbol mexicano. Desde esa fecha, el conjunto Rojiblanco ha padecido no sólo de títulos, sino de un nivel futbolístico óptimo.

Ante la situación del Rebaño Sagrado, varios 'expertos' han opinado sobre lo que debe hacer el conjunto jalisciense para remediar tal situación. Uno de ellos fue Ricardo Puig, comentarista y analista de ESPN, quien opinó que Chivas debe romper con su tradición de jugar con puros mexicanos y empezar a considerar a jugadores extranjeros.

"Chivas, si pretende volver a competir y aspira a ser Campeón, debe cambiar su política e incluir futbolistas extranjeros. Sino, no se puede. Para los más románticos, el club perdería identidad", comentó Puig en uno de los programas del líder mundial en deportes.

Varios analistas no estuvieron de acuerdo en la opinión de Puig, entre ellos Heriberto Murrieta. 'El Joven' comentó que para el cuadro Rojiblanco es muy complicado competir, ya que no cuenta con los mejores jugadores mexicanos del momento, debido a su alto precio.

Ricardo Puig y otros que piensan lo mismo

La opinión de Ricardo Puig no es aislada, ya que varios analistas -y uno que otro aficionado- han mencionado que el club necesita extranjeros para competir. Uno de los casos más recientes es Christian Martinoli, quien argumentó que si Chivas pretende competir en un futbol actual, debe replantearse si lo óptimo es seguir con la tradición.

En cierto momento, Hugo Sanchez también comentó que una solución para Chivas es la inclusión de jugadores extranjeros. "Así como todos los equipos de la Liga MX tienen derecho a meter siete u ocho jugadores extranjeros, entonces ya también abre la baraja con Chivas".

