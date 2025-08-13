La larga racha de Alan Pulido sin anotar un gol

Alan Pulido arrastra una larga racha sin anotación, la cual pudo romper en el duelo ante Santos Laguna con el tiro penal. El delantero mexicano no ha logrado ser la solución del Rebaño Sagrado en la delantera, un sector en el que ha sufrido el club.

¿Cuándo fue el último gol de Alan Pulido?

Desde febrero, Alan Pulido no anota; fue en el duelo ante Pachuca en la Jornada 8 del Clausura 2025, es decir, casi medio año sin gol. La estadística generó críticas tanto de la afición como de expertos, especialmente en las últimas semanas.

En su regreso a Chivas solo ha logrado acumular dos goles. Para el club Rojiblanco, el ataque es un área de oportunidad, ya que la relación con la anotación no es positiva y por ello han recurrido a opciones como Armando González.

Así fue la primera etapa de Alan Pulido con Chivas

En la primera etapa de Alan Pulido en Chivas consiguió anotaciones importantes, como en Finales tanto en Liga MX, como en Concacaf Copa de Campeones. En su último torneo con el Rebaño antes de irse a la MLS conquistó el campeonato de goleo.

Chivas se verá las caras con Juárez en la quinta fecha del torneo, un duelo que podría ser la gran oportunidad de Alan Pulido de redimirse tras el penalti errado ante Santos, y de romper la larga sequía sin anotación.

