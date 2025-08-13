Club Brujas lanza oferta a Chivas por Hugo Camberos

Con el campeonato mexicano iniciado y el mercado de transferencias en la recta final, Chivas tiene una oferta sobre la mesa del Club Brujas de Bélgica por el fichaje de Hugo Camberos.

De acuerdo a información revelada por César Luis Merlo, Brujas ya mandó una oferta formal al Club Deportivo Guadalajara para hacerse de los servicios de Hugo Camberos y ahora es decisión de Chivas si desea venderlo o retenerlo por lo menos un semestre más en el equipo.

La fuente ya mencionada revela que el club belga ofertó a Chivas un monto cercano a la cláusula de rescisión que tiene el mexicano en su contrato, cifra que rondaría los 6 millones de dólares por el cien por ciento de la carta, mismos que el Brujas busca pagar a plazos al Guadalajara.

La intención de Chivas es mantener un porcentaje del pase de Hugo Camberos, por lo que esto sería un punto importante en las negociaciones.

Brujas y su historia con Camberos

El deseo de Brujas por fichar a Hugo Camberos es alto, pues hay que recordar que este histórico club belga ya había buscado a Camberos el semestre pasado antes de que este renovara contrato con Chivas por un año y medio más el pasado mes de julio.

¿Cuándo cierra el mercado de fichajes el Bélgica?

A diferencia de las principales ligas europeas, en Bélgica el mercado de traspasos termina unos días más tarde, por lo que todos los equipos de la Jupiler Pro League tienen hasta el 6 de septiembre para cerrar fichajes, 25 días más de mercado a partir del día de hoy que tiene el Brujas para llegar a un acuerdo con Chivas por Camberos.

