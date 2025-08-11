Chivas y la complejidad del calendario en el Apertura 2025

Chivas no ha tenido el mejor de los inicios en el Apertura 2025, tres puntos de nueve posibles, además de tener un partido pendiente, y aun así, tendrán que enfrentar la parte más complicada del calendario en el primer tercio del torneo.

Para la jornada siete del Apertura, el Rebaño se enfrentará a Cruz Azul en la cancha del Estadio Akron, para la ocho, Chivas visitará la Ciudad de México para enfrentar al América en el Clásico Nacional, aunque "el suplicio" no termina ahí.

Chivas perdió ante Santos | MEXSPORT|

Cinco días después, Chivas se enfrentará a Tigres en el encuentro pendiente de la jornada 1, y no mucho tiempo después, los dirigidos por Gabriel Milito se enfrentarán a los Diablos Rojos del Toluca en la fecha nueve del torneo.

Chivas ganó por última vez ante Atlético de San Luis | MEXSPORT|

Este fin de semana, Juárez se meterá al Akron y en la seis, como visitante, Chivas jugará en "La Perrera" para jugar ante los Xolos de Tijuana.

Chivas no gana fuera de Guadalajara desde la jornada 10 de Clausura 2025, cuando ganaron en el Estadio Olímpico Universitario ante los Pumas de la UNAM el pasado 1 de marzo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Gabriel Milito 'advierte' a sus jugadores tras derrota ante Santos: "Debemos corregir urgentemente"