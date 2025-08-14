Alexis Vega y Toluca cumplen el sueño de una aficionada

El capitán de los Diablos Rojos, Alexis Vega, protagonizó un momento emotivo al cumplir el sueño de una de sus aficionadas más especiales durante la primera ronda de la Leagues Cup 2025, demostrando su unión con la afición del conjunto escarlata.

En un video difundido por Toluca, se presentó la historia de Fátima Díaz, una pequeña invidente y fiel seguidora del club mexiquense, quien viajó junto a su familia desde Toluca para apoyar a su equipo en territorio estadounidense.

Regresó el cariño a la afición | IMAGO7

El emotivo encuentro entre Alexis Vega y Fátima Díaz

Fátima asiste habitualmente al Estadio Nemesio Diez cada vez que los Diablos juegan como locales. Sin embargo, su ilusión más grande era conocer a su ídolo, Alexis Vega, y ese momento llegó tras el duelo ante New York City FC.

En las imágenes compartidas por el club, se aprecia la emoción de la aficionada al conocer al capitán escarlata, quien no solo la saludó con afecto, sino que le obsequió su camiseta al final del encuentro, generando una experiencia inolvidable para ella y su familia.

Fátima, nuestra aficionada, viajó miles de kilómetros para estar con el equipo en la @LeaguesCup y todo su esfuerzo y el de su familia valió la pena.🫶🏻



📹 https://t.co/Fjp0C28Vbx pic.twitter.com/bhiicwjZVn — Toluca FC (@TolucaFC) August 12, 2025

Alexis Vega, ídolo dentro y fuera de la cancha

El gran momento que vive Toluca en la temporada ha fortalecido el vínculo con su afición, y Alexis Vega se ha convertido en uno de los máximos referentes del equipo. Su entrega no solo se refleja en los partidos, sino también en gestos como el que tuvo con Fátima, que demuestran su conexión con los seguidores de los choriceros.

El Deportivo Toluca continúa su participación en la Leagues Cup 2025, mientras sus jugadores, como Vega, dejan huella en la afición con acciones que van más allá del futbol.

Sigue ganándose a los fanáticos | MEXSPORT

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Rayados de Monterrey realiza su foto oficial del Apertura 2025