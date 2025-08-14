'Cruzazuleada' ante Pumas impulsó la obtención de la Novena, según Nacho Rivero

Cuando Cruz Azul quedó eliminado ante Pumas en las Semifinales del Guardianes 2020, parecía que no se recuperaría de nuevo. La Máquina sufrió una dura remontada de un 4-0, tras la cual se acusó a los jugadores de vender la serie y Robert Dante Siboldi se marchó por las diferencias con la directiva.

A pesar de estas condiciones adversas, el equipo de la Noria se sobrepuso y al semestre siguiente se coronó de la mano de Juan Reynosa. No obstante, para Ignacio Rivero y Joaquín 'Shaggy' Martínez, ese campeonato comenzó antes de la llegada del peruano y se gestó tras esa 'cruzazuleada' en CU.

La derrota ante Pumas fue una de las peores cruzazuleadas de la Máquina | MEXSPORT

Algo cambió en Cruz Azul tras el 4-0 contra Pumas

En charla para el podcast del exjugador de la Máquina, Rivero compartió que ese día, en la Semifinal de vuelta, sintió algo raro. "Como una energía rara", declaró el uruguayo.

"Pudimos haberle metido siete a Pumas en el Azteca, pero nos metían siete en CU. En cancha, desde el calentamiento yo sentía algo raro. Yo veía a los compañeros, como que andamos dormidos", añadió Martínez. "Pero yo creo que de ese día a la Novena, cambiaron mil cosas. Todo empezó el día que nos metieron el cuarto gol", señaló.

Martínez recordó la remontada | MEXSPORT

Fue una cuestión de orgullo

El 'Shaggy' reiteró que esa derrota contra los universitarios los impulsó. "Nos picaron el orgullo y todo lo que pudieron picarnos; y ahí fue como la punta de lanza para la Novena. Yo creo que si no hubiéramos perdido con Pumas, tal vez no quedamos campeones ese torneo y tal vez no quedamos campeones el otro", finalizó.

Nacho Rivero estuvo con el grupo que ganó la Novena | MEXSPORT