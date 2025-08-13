"Necesitamos apoyo del gobierno": presidente de Cruz Azul sobre nuevo estadio de La Máquina

Cruz Azul ha sufrido la problemática de no tener estadio propio en los últimos años, y ha tenido que recurrir a los inmuebles de otros equipos en la Ciudad de México, como el Estadio Azteca, del América, o el Olímpico Universitario, de Pumas.

¿Qué dijo el presidente de Cruz Azul sobre el nuevo estadio?

El presidente de La Máquina, Víctor Velázquez reveló la razón principal por la que no han podido construir un estadio para el equipo. El directivo aseguró que no han recibido el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México que los impulsaría a edificar su inmueble.

“Necesitamos mucho el apoyo del gobierno, por la densidad donde se pone un estadio muchas veces afecta a colonos o las vialidades, entonces necesitamos el apoyo del gobierno, eso es lo que nos está deteniendo. Una vez que tengamos el apoyo del gobierno ya nos comprometemos con el predio, ponemos la primera piedra, y de ahí dos años y medio”, dijo Velázquez en Fox Sports.

Ya hay opciones para lugar del nuevo estadio de Cruz Azul

Según Velázquez, ya hubo una reunión con funcionarios del gobierno, en la que presentaron distintas opciones de predios. Por ahora, Cruz Azul está en pausa hasta que les den luz verde para comenzar a construir su anhelado estadio.

"Ha sido complicado por los predios aquí en CDMX, hace unos días ya tuve reuniones con funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México y pusimos sobre la mesa diferentes predios, estamos a la espera de que nos digan: ‘va, en este’”, agregó el directivo.

