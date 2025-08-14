Jesús Corona recibirá homenaje de despedida ante Cruz Azul

Hace unas semanas Jesús Corona sorprendió al aparecer en el registro de la Liga MX con Xolos, pues la afición pensaba que ya estaba retirado. Sin embargo, hay una razón para la inscripción y todo tiene que ver con un homenaje.

IMAGO7

¿Por qué registraron en la Liga MX a Chuy Corona?

De acuerdo a El Francotirador, de RÉCORD, Xolos registró al arquero de 44 años de edad para que juegue el encuentro ante Cruz Azul en la Jornada 11, para que la afición se despida oficialmente de un portero que dejó huella en el futbol mexicano.

Por ahora, Corona entrena separado del equipo, pues únicamente se prepara para recibir el adiós en el Estadio Caliente el próximo 28 de septiembre, cuando el equipo en el que se hizo figura, Cruz Azul los visite para disputar el duelo correspondiente a Liga MX.

IMAGO7

¿Jesús Corona es leyenda de Cruz Azul?

En Cruz Azul vivió la mayor parte de su carrera y disputó 504 partidos. El portero también pasó por equipos como Tecos, Chivas, Atlas y el más reciente, Tijuana. El último encuentro que disputó fue ante el Rebaño Sagrado, en la Jornada 6 del Clausura 2025.

Corona se despedirá del futbol, luego de ganar múltiples títulos como la Copa Oro, La Copa de Campeones de la Concacaf, Liga MX, Copa MX, Supercopa MX, y una medalla de oro. Con 44 años de edad, el arquero deja las canchas, en donde marcó época.

IMAGO7

También te puede interesar: 'Es muy arrogante': Peláez carga contra JJ Macías por posible fichaje con Pumas