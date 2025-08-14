Chucky Lozano manda mensaje a Gilberto Mora: ‘Que siga disfrutando y que lo lleven paso a paso”

Durante una entrevista para el medio ESPN, el futbolista mexicano que milita actualmente en San Diego FC, Hirving ‘Chucky’ Lozano, fue cuestionado sobre Gilberto Mora, joven jugador de Xolos que atraviesa un gran momento, a lo que el Chucky aseguró ya haber hablado con él pero que aun así siempre le desea lo mejor.

Chucky en San Diego I @HirvingLozano70

‘Un gran jugador’

Cuando la periodista cuestionó a Lozano sobre qué opinaba de Mora, el Chucky argumentó que ya tuvo un par de encuentros con su compañero de profesión (más reciente en el All Star Game) y que además de reconocerle el gran futbolista que es, también le aconsejo seguir disfrutado su proceso.

“Yo me lo encontré en el partido de All Star y le comente que siguiera así, que siguiera disfrutando”, declaró el jugador de la MLS.

Tras contar cómo fue su encuentro con el jugador de Tijuana, Hirving declaró que lo mejor que le puede pasar al jugador es ser llevado de la mejor manera y no llevar su proceso a extremos como ya sucedió con otros juveniles de México.

“Yo creo que lo más importante es que lo lleven de la mejor manera, que lo lleven muy tranquilo, paso a paso, que sea de la mejor manera para él, porque hemos visto muchos jugadores que levantan muchísimo y luego se pierden”, continuó Lozano.

“Es un gran jugador, tiene mucha calidad y ojala que le vaya muy bien en el futuro y que pueda hacer realidad su sueños a donde quiera ir”, concluyó el ex seleccionado mexicano.

Me hizo llorar el consejo del Chucky Lozano a Gil Mora 🥺🙌🏻 pic.twitter.com/RmyYqjQNTG — Agustín Jiménez (@Jimenez11_) July 23, 2025

Gilberto Mora es actualmente una de las estrellas más destacadas no solo del equipo de la frontera, sino también de la Liga MX. Su habilidad, disparo y manejo del balón hacen que el joven de 16 años sea una de las más grandes perlas del balompié nacional.

Gilberto Mora en Xolos I IMAGO7

