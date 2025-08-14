¡La Máquina! José Paradela y Ángel Sepúlveda dominan las estadísticas del Apertura 2025

Cruz Azul vive un momento especial en el Apertura 2025. José Paradela y Ángel Sepúlveda no solo han sido piezas clave en el buen arranque del equipo, sino que actualmente lideran las estadísticas individuales más importantes del torneo: asistencias y goles.

MEXSPORT

Los números de Paradela y 'Cuate' Sepúlveda

El jugador argentino suma cuatro asistencias, colocándose como el mayor asistente del certamen, mientras que el delantero mexicano ha marcado cinco goles, cifra que lo tiene en la cima de la tabla de goleo. Un hecho que no ocurría desde hace casi cinco años.

¿Cuándo fue la última vez que Cruz Azul tuvo a un Campeón de Goleo y máximo asistidor?

La última vez que La Máquina tuvo al líder goleador y al líder de asistencias en el mismo torneo fue en el Guard1anes 2020-21. En esa histórica campaña, Jonathan Rodríguez terminó como campeón de goleo con 21 tantos, mientras que Luis Romo fue el máximo asistidor, empatando el liderato con 10 pases de gol.

MEXSPORT

Desde entonces, ningún jugador celeste había vuelto a liderar estas estadísticas, lo que resalta el buen momento individual y colectivo que vive el equipo en este torneo.

También te puede interesar: América, entre los clubes más caros del continente

MEXSPORT