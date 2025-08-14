Rayados de Monterrey realiza su foto oficial del Apertura 2025

El Club de Futbol Monterrey llevó a cabo este jueves la tradicional sesión para la fotografía oficial del Apertura 2025, teniendo como escenario el imponente Gigante de Acero. En un ambiente lleno de orgullo y unión institucional, jugadores, directivos y cuerpo técnico se reunieron para dejar plasmado el momento que representará a la institución durante el presente torneo.

La jornada fotográfica inició con las Rayadas, quienes posaron con el uniforme de esta temporada. Se pudo observar a la arquera Pamela Tajonar con cabestrillo tras su lesión en el hombro en el partido vs Cruz Azul. Posteriormente, se realizó una imagen mixta en la que participaron integrantes de ambos planteles, varonil y femenil, mostrando la fortaleza de la marca Rayados y la unión entre sus equipos.

La foto de Rayados | IMAGO7|

Finalmente, llegó el turno del conjunto varonil, que se colocó frente a las gradas del estadio para completar la sesión. El cuerpo técnico encabezado por su entrenador y la directiva completaron la formación.

El evento contó con la presencia de todos los jugadores registrados para el Apertura 2025, así como de los cuerpos técnicos y administrativos de ambas escuadras.

Rayados aprovechará la energía de esta jornada para encarar su próximo compromiso en casa. El equipo recibirá este domingo al Mazatlán FC en el Gigante de Acero, en punto de las 18:00 horas, en duelo correspondiente a la jornada cinco del Apertura 2025, buscando sumar tres puntos que les permitan seguir escalando en la tabla de posiciones.

