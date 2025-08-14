James Rodríguez dio enorme gesto a la afición de León

Bien dicen que las grandes y verdadera estrellas brillan dentro y fuera del terreno de juego, no solo con regate y goles, sino también con la atención a los fanáticos. Ahora fue el turno de James Rodríguez en demostrar su calidad con la afición de su club.

Convivencia de James y fans | @clubleonfc

Regalo para la afición esmeralda

Hace unos días, el equipo de León lanzó una invitación a sus fanáticos de asistir a un convivencia con su capitán colombiano, esto en la tienda oficial del club, evento que atrajo a más de 100 personas.

La dinámica era simple, adquirir productos oficiales de James en la tienda del club hasta acumular el monto de dos mil pesos y así poder pasar por una foto o un autógrafo del mediocampista.

Como era de esperarse, la afición Esmeralda cumplió y con creces, siendo tantas las personas que el jugador de la Selección de Colombia, tuvo que quedarse cerca de 40 minutos para atender a todos y cada uno de los asistentes.

Llegada de James a la tienda de León | @clubleonfc

Efecto James

Desde la llegada de James a León, tanto aficionados del club como de otros equipos se están dando cita para presenciar el futbol del alguna vez ‘10’ del Real Madrid, causando un impacto económico en múltiples de los estadios de la Liga MX.

@clubleonfc

