Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Puebla vs Atlético San Luis de la J5 del Apertura 2025?

Antes de los Cuartos de Final por Leagues Cup, Puebla enfrentará a Atlético San Luis en la Jornada 5 del Apertura 2025. Ambos equipos llegan a esta nueva fecha del balompié nacional tras perder sus partidos anteriores, aunque uno con un mayor descalabro que el otro.

La Franja perdió de manera aparatosa contra Tigres en El Volcán. Los de Pablo Guede recibieron una goleada de 7-0 ante los Felinos, pero aún tienen la esperanza de tener una buena participación en la Leagues Cup.

Derrota ante Tigres | IMAGO7|

Por su parte, los potosinos perdieron en el Alfonso Lastras ante Cruz Azul, aunque mostraron buenas sensaciones. El conjunto de Guillermo Abascal puso en jaque a La Máquina en los últimos minutos, pero no fue suficiente para sacar un resultado muy favorable.

Último enfrentamiento entre ambos en Liga MX

En la Jornada 2 del Clausura 2025, Atlético San Luis derrotó al Puebla en un emocionante partido en San Luis Potosí. Salles-Lamonge y Rodrigo Dourado anotaron los goles por parte de los potosinos; mientras que Facundo Waller anotó el único tanto de La Franja.

No pudieron ante Cruz Azul | IMAGO7|

¿Cuándo y dónde ver?

Fecha: Viernes 15 de agosto

Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Lugar: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: Azteca 7, Tubi, Caliente TV

