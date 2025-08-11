Rayados vence a León sin problemas y sube hasta el tercer puesto del Apertura

Tras el fracaso en Leagues Cup, Rayados regresó y venció 1-3 a León en partido correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2025. Con goles de Jesús ‘Tecatito’ Corona, Ricardo Chávez y Sergio Canales, aunado a los errores defensivos de La Fiera, los dirigidos por Domenec Torrent ganaron de visita y sumaron su tercera victoria consecutiva en Liga MX.

Después de un dominio alterno, el equipo visitante se puso al frente en el marcador. Tras una jugada por la banda derecha en la que Germán Berterame condujo el balón más de 20 metros, el mismo delantero remató a portería, sin embargo, el arquero de León, Oscar García, atajó de manera incorrecta el balón y dejó un rebote, el cual le cayó a Jesús ‘Tecatito’ Corona para que únicamente empujara el balón y así poner el 0-1 para Rayados.

Se llevaron los tres puntos | MEXSPORT

Al 29’, ya con el control del juego, los dirigidos por Domenec Torrent se quedaron cerca de ampliar su ventaja. Luego de una gran jugada colectiva, Berterame remató de larga distancia, pero el arquero de La Fiera desvió ahora sí de manera efectiva. Sin embargo, unos instantes después, el equipo visitante aprovechó otro error de los rivales en zona baja y le dieron rumbo al partido.

Al minuto 31, el ‘7’ de Monterrey mandó un pase de tres dedos, el cual intentó anticipar Rodrigo Echeverría. Sin embargo, el balón le botó de manera inesperada y se fue de largo, por lo que Ricardo Chávez quedó con la esférica mano a mano en área rival, para después cruzar su remate y poner el 0-2 en el marcador.

León se hunde en la tabla | MEXSPORT

Y al 59’, el golpe definitivo llegó. Por el lado derecho, Oliver Torres entró al área de León y le mandó un pase a segundo poste a Berterame, quien intentó rematar pero sus intentos fueron tapadas. Aún así, el balón quedó a la deriva, justo para que llegara Sergio Canales con un remate raso y potente, con el que venció a Barreiro y García para así poner el 0-3 que sentenciaba el encuentro.

Y aunque el partido parecía tener un ganador definido, León descontó en la pizarra con un golazo de Daniel Arcilla luego de un recorte hacia adentro para luego rematar a segundo poste y hacer el 1-3. Tras esto, La Fiera tuvo algunas aproximaciones al área rival, pero no las suficientes para poner en aprietos a Santiago Melé.

Sentenció el partido | MEXSPORT

Tras esta victoria, Rayados llegó a nueve puntos de 12 posibles, colocándose en tercer lugar de la ta la general. Por otro lado, León se quedó con tres unidades y en la 15ta posición. Para la próxima jornada, Monterrey recibirá a Mazatlán en el Estadio BBVA el domingo 17 de agosto, mientras que La Fiera se medirá como visitante ante Necaxa este viernes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡De buenos bigotes! Así presento León a Jordi Cortizo justo antes del juego ante Rayados