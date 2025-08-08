Domenec Torrent y las veces que ha peleado con la prensa de México

Domenec Torrent se ha caracterizado por su fuerte temperamento, especialmente en las conferencias de prensa cuando alguna pregunta no le gusta. Rayados cayó ante Charlotte y el técnico español explotó al ser cuestionado si la participación de su equipo en Leagues Cup fue un fracaso.

IMAGO7

Peleas de Torrent con prensa mexicana

No es la primera vez que Torrent ha discutido con la prensa, incluso en Atlético de San Luis tuvo algunos momentos tensos con los periodistas que le preguntaban en conferencia de prensa.

En enero de este año, el español mandó "al carajo" a un reportero, pues tras caer ante Tigres, le cuestionaron sobre el rendimiento de Atlético de San Luis. "No entiendes nada, buenas noches", dijo Torrent.

IMAGO7

En marzo, le preguntaron a Torrent sobre una sustitución de Julio César 'Cata' Domínguez en el duelo ante Cruz Azul. Antes de que el reportero terminara su pregunta, el español pegó en la mesa, se levantó y se fue con un "buenas noches".

Recientemente, en Leagues Cup, volvió a discutir con un periodista, ya que no estaban de acuerdo en el análisis del encuentro. "Tú has visto un partido y yo otro, perdóname que te diga. Si tú analizas la cosa así, mira, cuando perdamos tienes la razón tú, y cuando gane la tendré yo. Si analizas el partido, si quieres hablar de futbol, un día lo hablamos, y me explicas cómo ves tú el futbol", señaló Torrent.

IMAGO7

