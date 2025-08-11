¿Y el Fair Play, Sergio Ramos? La 'jugada sucia' del defensa en el juego de León contra Rayados

Sergio Ramos se ‘olvidó’ del Fair Play en el duelo entre León y Rayados, correspondiente a la Jornada 5 del Apertura 2025. En el primer tiempo, cuando Monterrey ya tenía ventaja en el marcador, la polémica arbitral se hizo presente, pues el exdefensa del Real Madrid cometió una infracción al borde del área rival, la cual se juzgó de manera incorrecta a su favor y no recurrió al ‘juego limpio’ para revertir la decisión.

¿Qué pasó en el partido de León contra Rayados?

Al minuto 22 del partido en el Estadio León, un tiro de esquina para Rayados terminó en un tiro libre directo para Monterrey; sin embargo, esta jugada fue mal señalada. El árbitro central del juego, Luis Enrique Santander, estaba a escasos metros de la jugada, pero no alcanzó a percibir quien fue el jugador que tocó el balón con la mano.

Ramos fue protagonista en una acción polémica | MEXSPORT

Tras el córner, una serie de rebotes se disputaron al borde del área de León. El último fue un duelo aéreo entre Jordi Cortizo y Sergio Ramos, del cual se propició la polémica. Al momento de que saltaron ambos futbolistas, la esférica le pegó al defensor español cuando estaba por caer al suelo. Está mano la alcanzó a ver Santander, pero se confundió de jugador y señaló tiro libre a favor de Rayados.

El silbante del juego marcó infracción de La Fiera, pues creyó que Cortizo había sido el que cometió la mano. Ante esto, los jugadores de León reclamaron seriamente, pues ellos estaban seguros que el que había cometido dicha falta era Sergio Ramos y no Jordi. Aún así, Santander mantuvo su decisión, pues los árbitros asistentes tampoco percibieron con claridad de quien había sido la mano.

La acción ocurrió cuando Monterrey ya tenía la ventaja | IMAGO 7

¿Por qué no intervino el VAR?

De igual manera, el VAR no podía intervenir en dicha jugada, pues no fue dentro del área, ni fuera de lugar o una posible tarjeta roja. Por lo tanto, la apreciación de Luis Enrique Santander o de cualquiera de los árbitros en la cancha era válida. Aún con esto, el defensor español no fue honesto y no hizo algo al respecto para revertir la situación.

Sergio Ramos, aun cuando sabía que él fue el que tocó el balón con la mano, no le notificó algo árbitro central. De igual manera, Jordi Cortizo, su excompañero el torneo pasado, le pido reconocer la jugada, a lo cual hizo caso omiso y se mantuvo. Luego de esto, él mismo cobró el tiro libre, el cual se fue por encima del arco rival.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Rafael Puente Jr tendrá una segunda oportunidad como entrenador

Ramos aprovechó la mala apreciación de Santander para tener un tiro a favor de Rayados | IMAGO 7