¡Soñar no cuenta nada! Mario Balotelli quiere cerrar su carrera en el Real Madrid

El delantero italiano Mario Balotelli ha vuelto a acaparar titulares tras declarar que aún quiere seguir en activo dos o tres años más, luego de su breve paso por el Genoa de Johan Vásquez. Además, confesó que su gran sueño pendiente es vestir la camiseta del Real Madrid.

En una entrevista con La Gazzetta dello Sport, el atacante de 34 años, actualmente sin equipo, fue contundente:

“Quiero jugar otros dos o tres años. En algún equipo que me dé confianza. Pero sí, mi sueño es jugar en el Real Madrid”.

El veterano italiano | @FinalyMario

Recuerdos en el Barcelona

Balotelli también rememoró sus seis meses a prueba en el Barcelona antes de fichar por el Inter de Milán. Allí coincidió con los hermanos Dos Santos, Thiago Alcántara y Bojan Krkić:

“Fue maravilloso. Jugábamos con libertad, solo nos enseñaban técnica, nada de táctica. Era una alegría entrar al campo. Ese equipo estaba fuera de control, ganamos 15-0".

Mario, con AC Milan | @FinalyMario

Autocrítica y planes futuros

El exdelantero de clubes como Inter, Manchester City, Liverpool y AC Milan reconoció que pudo haberse esforzado más en su carrera y que le quedó la espina de no haber tenido más oportunidades con la selección italiana. No descarta retirarse jugando junto a su hermano Enock en el Vado, como amateur.

Una carrera polémica y llena de títulos

Balotelli ha disputado 501 partidos, con 210 goles y 42 asistencias, acumulando 31,727 minutos en el terreno de juego. Entre sus logros colectivos destacan:

Champions League (2009-10, Inter de Milán)

Serie A (2007-08, 2008-09, 2009-10, Inter de Milán)

Premier League (2011-12, Manchester City)

FA Cup (2010-11, Manchester City)

Copa Italia (2009-10, Inter de Milán)

Supercopa de Italia (2008, Inter de Milán)

Balotelli, con Italia | @FinalyMario

Su trayectoria por clubes incluye pasos por Lumezzane, Inter, Manchester City, AC Milan, Liverpool, OGC Niza, Olympique de Marsella, Brescia, Monza, Adana Demirspor, FC Sion y, más recientemente, Genoa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SANTI GIMÉNEZ ROMPE EL SILENCIO Y HABLA DE MODRIC