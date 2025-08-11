¡De buenos bigotes! Así presento León a Jordi Cortizo justo antes del juego ante Rayados

León quiere mejorar su rendimiento en el actual Apertura 2025 de la Liga MX y para ello apostó a reforzarse con dos jugadores procedentes de Rayados de Monterrey: Jordi Cortizo y Alfonso 'Plátano' Alvarado. Aunque desde hace un par de semanas se sabía de su llegada, fue el pasado fin de semana que ambos llegaron al Bajío y este lunes los presentaron de forma oficial.

Fiel a su tradición, la Fiera presentó a los jugadores de forma ingeniosa por medio de redes sociales. Además, la presentación se hizo justo antes del partido contra la Pandilla, correspondiente a la Jornada 4 el Apertura 2025.

Jordi fue presentado este lunes y ya sumó sus primeros minutos | IMAGO 7

Así presentó León a Jordi Cortizo

Según los reportes, León pagó cinco millones de dólares por ambos jugadores y aprovechó el enfrentamiento contra Monterrey para hacer una presentación muy especial. En el caso de Cortizo, el club esmeralda apostó por el bigote delgado que, desde hace un tiempo, el jugador luce y que se ha convertido en una característica inconfundible.

Por ello, su presentación fue en un video, como si se tratara de una película de época. "Aquí hay que tener buenos bigotes", dice una voz en off mientras se ven a jugadores de la historia de León, antes de presentar a Cortizo. "Este equipo es de buenos bigotes", dice el jugador en el video.

Jordi Cortizo tuvo una presentación muy ingeniosa | CAPTURA

Tres ex Rayados fueron titulares con la Fiera

Tras su llegada a territorio guanajuatense, Cortizo aseguró que tenía toda la intención de pelear por un lugar como titular en el esquema de Eduardo Berizzo. “Estoy muy feliz, muy contento de esta nueva etapa. La verdad es que estoy emocionado de poder empezar y ponerme a disposición del profe, con mis compañeros y poder jugar lo antes posible”.

“Vengo a pelear minutos, tengo esa ilusión de jugar, de sentirme importante. Quiero apoyar al equipo, estar con mis compañeros y poner a León en lo más alto”, declaró ante los medios de comunicación.

El jugador no tardó en recibir la confianza por parte del estratega, que lo alineó de titular junto con Alvarado. Además, también salió de inicio Rogelio Funes Mori, quien también tiene pasado con Monterrey.

Jordi salió de inicio ante Rayados | IMAGO 7