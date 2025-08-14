¿América está interesado en Martín Ojeda? Esto dijo el jugador sobre los rumores

El delantero argentino Martín Ojeda, jugador del Orlando City de la MLS, ha sido vinculado en las últimas semanas como un posible fichaje para el Club América. El atacante de 26 años de edad, reconoció que ha escuchado sobre el interés del conjunto azulcrema, aunque aseguró que, hasta el momento, su equipo no le ha informado de ninguna propuesta formal.

"Sinceramente sí he visto que el club de México sí está muy interesado en mí, la realidad es que no me han dicho nada si fue algo concreto, uno está con la cabeza acá."

El atacante también compartió que, en caso de existir una negociación, espera que se lo hagan saber de inmediato para poder evaluarlo.

"Yo siempre se lo dije al club, a mi representante, que si hay algo concreto que me lo digan para estar al pendiente."

Ojeda llegó a la MLS en 2023 procedente de Godoy Cruz, destacando como uno de los elementos ofensivos más constantes del Orlando City. Su velocidad, capacidad de desborde y gol lo han colocado en la mira de equipos fuera de Estados Unidos.

Mientras tanto, el América continúa en la búsqueda de refuerzos ofensivos para fortalecer su plantel en este torneo y aunque el nombre de Martín Ojeda sigue sonando en el entorno azulcrema, el jugador insiste en que, hasta que no haya algo oficial, su mente seguirá en el equipo de Florida.

