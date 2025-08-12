¡'Abandona' a Messi! Federico Redondo deja al Inter de Miami para fichar con Elche

El centrocampista argentino Federico Redondo, hijo del legendario exjugador del Real Madrid, Fernando Redondo, dejará atrás su etapa en el Inter de Miami para fichar con el Elche CF, equipo de LaLiga Hypermotion dirigido por Eder Sarabia.

Formado en Argentinos Juniors, Redondo llega al fútbol europeo tras un breve paso por la MLS, donde compartió vestuario con Lionel Messi pero no logró consolidarse como titular ni con Gerardo “Tata” Martino ni con Javier Mascherano.

Desde que Lionel Messi llegó a Inter de Miami ha sido normal ver que futbolistas argentinos deciden emigran rumbo a la MLS para jugar junto al '10', sin embargo, Redondo decir tomar el camino contrario y dice adiós a Miami y por consecuencia, a Messi.

Aunque aún no se han revelado los detalles oficiales de la operación, todo apunta a que será una venta definitiva. El mediocampista de 21 años firmaría por cinco temporadas con el conjunto ilicitano, iniciando así su primera experiencia en el fútbol del Viejo Continente.

Para Redondo, el desafío será mayor: adaptarse al ritmo de Europa y, quizá, seguir los pasos de su padre, quien dejó una huella imborrable en el Real Madrid.

