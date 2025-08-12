Premier League rendirá homenaje a Diogo Jota en la primera jornada de la Temporada 2025-26

Los equipos de la Premier League guardarán un momento de silencio durante la primera ronda de partidos este fin de semana en memoria del delantero del Liverpool, Diogo Jota, y su hermano Andre Silva, confirmó la competencia este martes.

La Premier League ha hablado con los Reds sobre la forma más adecuada de recordar a Jota, quien falleció en un accidente automovilístico junto a su hermano en España en julio.

La Liga decidió honrar a Diogo Jota | AP

Así será el homenaje a Jota en la Premier League

Además de un período de silencio antes del inicio de los partidos, los jugadores de todos los clubes recibirán brazaletes negros, mientras que se compartirán mensajes e imágenes con los clubes para que los utilicen en pantallas grandes.

Se rindieron homenajes a los hermanos antes del Community Shield del domingo entre Liverpool y Crystal Palace en el estadio de Wembley, con coronas de flores colocadas en el campo y un período de silencio antes del inicio.

Liverpool recordó al jugador el pasado domingo en el Community Shield | AP

Una minoría de aficionados del Palace rompió el silencio, provocando una fuerte respuesta en el otro extremo del campo así como de otros seguidores del Palace que intentaron silenciar a quienes no respetaban el homenaje.

¿Cuándo comienza la temporada en la Premier League?

El torneo inglés arrancará su actividad el próximo viernes 15 de agosto, precisamente con el partido de los Reds en Anfield ante Bournemouth. El juego de Manchester United contra Arsenal el domingo 17 es otro de los encuentros más destacados de dicha fecha.

La muerte de Diogo Jota conmocionó al mundo del futbol | AP