Como confirma la llegada de Álvaro Morata procedente de AC Milan

De la ciudad de la moda al Lago Lario. Álvaro Morata comenzará una nueva etapa en su carrera y jugará la Temporada 2025-26 en la Serie A, pero ahora con Como 1907. Será el tercer club del delantero español en Italia, tras su paso por la Juventus y AC Milan.

"Estoy muy contento de haber llegado a Como. El año pasado, jugando contra ellos, pude apreciar al equipo y el proyecto; se nota que tienen mucha ambición. Prometo a la afición y al club que daré el 100% en cada entrenamiento y en cada partido. ¡Qué ganas de ponerme esta camiseta!", aseguró el delantero.

Como presentó a su nuevo refuerzo | X: @Como_1907

Préstamo con obligación a compra

Tras su cesión de seis meses con Galatasaray, el delantero regresó con el conjunto rossoneri, con el cual originalmente tenía contrato hasta junio de 2028. Sin embargo, no entra en planes de Massimiliano Allegri, por lo que la directiva buscó una alternativa con el equipo de Lombardía.

De acuerdo con el comunicado del club lariani, el atacante llega cedido con oblicación de compra, aunque no detalló cuánto tendrán que cubrir por su ficha. "Un delantero formado en algunos de los mejores equipos del mundo, llega con una trayectoria que abarca el Real Madrid, la Juventus, el Chelsea, el Atlético de Madrid, el AC Milan y la Selección Española", escribió.

Morata tendrá un nuevo equipo en Italia | X: @Como_1907

Reencuentro entre compañeros de la Roja

Con su llegada a Como 1907, Morata estará bajo la dirección técnica de Cesc Fábrega, con quien coincidió en varios partidos en la Selección de España, principalmente en la Eurocopa 2016, en la cual ambos fueron titulares en la Fase de Grupos y en el juego de Octavos de Final contra Italia. También fueron compañeros en Chelsea.

"Conozco a Álvaro desde hace muchos años y siempre he admirado su forma de jugar y su porte. Es un delantero inteligente que ha dado en los momentos más importantes y un compañero que anima a todos a su alrededor. Estamos muy contentos de tenerlo aquí en Como", declaró Fábregas.

Morata y Fábregas se reencontrarán | CAPTURA