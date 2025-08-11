Alisha Lehmann deja a la Juventus y apunta a fichar con el Como 1907

La jugadora sueca ya se despidió de la Vecchia Signora dil Calcio en sus redes sociales
Álex Martínez
| 2025-08-11
Lehmann se despide de la Juventus
Lehmann se despide de la Juventus
|
AP
La jugadora sueca ya se despidió de la Vecchia Signora dil Calcio en sus redes sociales
Álex Martínez
| 11 Ago, 2025

La etapa de Alisha Lehmann en la Juventus Women llegará a su fin tras apenas una temporada. La delantera suiza, nacida en 1999, llegó a Turín el verano pasado procedente del Aston Villa y, según el portal italiano Tuttomercatoweb, continuará su carrera en el Como Women para la temporada 2025/26 de la Serie A Femminile.

Durante su estancia en el conjunto bianconero, Lehmann disputó 16 partidos y anotó dos goles, aportando a la conquista tanto del Scudetto como de la Coppa Italia

 

 

Su fichaje por la Juventus coincidió con el arribo de su entonces pareja, el centrocampista brasileño Douglas Luiz, también procedente del Aston Villa.

Reconocida no solo por su talento en el campo, sino también por su proyección mediática como una de las futbolistas más seguidas y carismáticas del mundo, Lehmann buscará ahora un nuevo desafío en el Como Women, equipo que aspira a consolidarse en la élite del futbol italiano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Giacomo Raspadori es presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid

Lehmann con el Aston Villa | AP
Lehmann con el Aston Villa | AP|
Juventus
Serie A
Mas sobre:
Juventus
Serie A

Notas Relacionadas

 