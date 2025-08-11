Alisha Lehmann deja a la Juventus y apunta a fichar con el Como 1907

La etapa de Alisha Lehmann en la Juventus Women llegará a su fin tras apenas una temporada. La delantera suiza, nacida en 1999, llegó a Turín el verano pasado procedente del Aston Villa y, según el portal italiano Tuttomercatoweb, continuará su carrera en el Como Women para la temporada 2025/26 de la Serie A Femminile.

Durante su estancia en el conjunto bianconero, Lehmann disputó 16 partidos y anotó dos goles, aportando a la conquista tanto del Scudetto como de la Coppa Italia.

Ciao bianconeri come stai? I want to say thank you for this amazing year, especially to my teammates and the amazing fans. The hard work we have put in last season and won titles, a team that I will never forget. I didn’t just had teammates, we wear a family and I made friends1/2 pic.twitter.com/p4uMImUflu — Alisha Lehmann (@lishalehmann) August 11, 2025

Su fichaje por la Juventus coincidió con el arribo de su entonces pareja, el centrocampista brasileño Douglas Luiz, también procedente del Aston Villa.

Reconocida no solo por su talento en el campo, sino también por su proyección mediática como una de las futbolistas más seguidas y carismáticas del mundo, Lehmann buscará ahora un nuevo desafío en el Como Women, equipo que aspira a consolidarse en la élite del futbol italiano.

Lehmann con el Aston Villa | AP|