Estadio Azteca está cerca de volver; así va la remodelación rumbo al Mundial del 2026

Faltan 304 días para que arranque la Copa del Mundo y mientras los días corren, el Estadio Azteca comienza a acercarse a lo que la FIFA necesita para poder albergar la tercera inauguración de un Mundial en "El Coloso de Santa Úrsula".

Gracias a unas imágenes que se han filtrado en redes sociales, podemos ver cómo va el avance en las gradas de la casa de las Águilas del América y de la Selección Nacional, mismas que se encuentran en franca remodelación.

Así se ven las obras en el Estadio Azteca | @MXESTADIOS|

Las fotografías que circulan en redes son las que van a quedar arriba de los vestidores nuevos, recordando que FIFA exige que los vestidores estén en el centro y no en una de las cabeceras, como era el caso del Azteca.

Se prevé que la cancha esté lista para recibir al público en marzo del siguiente año, con un par de encuentros de la Selección, y se espera que tanto América como Cruz Azul puedan volver al Coloso después de la Copa del Mundo.

