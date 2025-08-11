¿LaLiga en problemas? Jugadores están en desacuerdo en jugar en Estados Unidos

LaLiga anunció que la Real Federación Española de Futbol (RFEF) dio el visto bueno para jugar un partido fuera de España, específicamente en Estados Unidos. Barcelona y Villarreal fueron los elegidos para el juego, aunque varias interrogantes han surgido con respecto al cotejo.

Aunque la UEFA aún debe dar su visto bueno, el denominado Plan Miami puede retrasarse debido a la inconformidad del sindicato de jugadores. Así lo anunció David Aganzo, presidente del mismo, que mencionó que la mayoría de capitanes de los equipos de LaLiga están en contra.

RFEF en problemas

La molestia de la mayoría de futbolistas es que no fueron notificados sobre el proyecto, por lo que consideraron la decisión arbitraria. Aganzo mencionó que la misma liga española rompió distintos acuerdos entre el colectivo patronal y el sindicato de jugadores.

"En cada caso, la LFP presentará a la AFE un informe descriptivo del proyecto, que detalla la colaboración específica que se recaba y, en lo posible, los jugadores de los cuales se desearía obtener dicha colaboración. La AFE se compromete a realizar las gestiones oportunas ante los Jugadores propuestos a este fin. 4. En el caso particular de proyectos que tengan por objetivo principal la generación de recursos económicos, las partes acordarán para cada proyecto el reparto del beneficio neto que obtenga", se lee en el Artículo 37 del reglamento.

Sin jugar fuera hasta no conocer detalles

Los jugadores se oponen a salir del territorio ibérico con destino a Florida u otros lugares hasta no conocer varias cosas de por medio. Los futbolistas exigen saber cuando y como van a viajar, su cobertura legal y de salud, designaciones arbitrales, entre otras cosas.

