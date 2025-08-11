Selección de España anuncia cambios en la dirección técnica

Montse Tomé no seguirá como entrenadora de la Selección Femenil de España. La Real Federación Española de Futbol (RFEF) dio a conocer este lunes que no renovará el contrato de la estratega, apenas dos semanas después de que el equipo cayó en la Final de la Eurocopa ante Inglaterra.

La exjugadora Sonia Bermúdez asumirá el cargo, mientras que Iraia Iturregi, otra exjugadora de la Roja, fue nombrada como la segunda entrenadora del equipo. La decisión fue tomada por los miembros de la junta directiva de la federación.

España tendrá una nueva directora técnica | AP

Tomé se marcha después de dos años

En un comunicado, la federación agradeció "el trabajo, la profesionalidad y dedicación" de Tomé "desde distintas responsabilidades durante su etapa como integrante de las selecciones nacionales... en especial, en el tiempo que ocupó el puesto de seleccionadora nacional absoluta".

Tomé reemplazó al exentrenador Jorge Vilda luego de la consagración en el Mundial de 2023. Condujo a España al título de la primera edición de la Liga de Naciones Femenina de la UEFA en 2024. Su contrato actual con el equipo nacional expiraba a fin de agosto.

Tomé fue la primera mujer en dirigir a la selección absoluta; fue asistente de Vilda durante la Copa del Mundo y asumió las riendas tras el escándalo del beso no consensuado del ex presidente de la federación, Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso durante la ceremonia de premiación del Mundial de Australia.

España llegó a la Final de la pasada Eurocopa 2025 | AP

La despedida de Montse Tomé

Por su parte, la ahora exseleccionadora de la Roja, se dijo "feliz y en paz" con su labor al frente del representativo nacional. "Orgullosa y agradecida de haber formado parte de este equipo. Gracias a todo un staff que me ha hecho sentir que las victorias tenían que venir porque lo merecíamos".

"Gracias al excelente grupo de futbolistas con el que he crecido a nivel profesional, por su enorme talento y por su avanzar en los momentos buenos y en los menos buenos, me voy feliz y en paz. Se cierra una etapa y, desde ahora, toda mi energía e ilusión están puestas en el futuro, que empieza hoy", se lee en el texto que compartió en redes sociales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuándo se inaugura la temporada 2025-26 de LaLiga y cuáles son los partidos?

Así fue la despedida de Montse Tomé por redes sociales | X: @montse_tome