¿PSG se despide de Donnarumma? El cuadro francés lo deja fuera de la Supercopa

El mercado de fichajes continúa y ahora, cerca del arranque de las ligas, todo parece indicar que el Paris Saint-Germain le ha dejado el camino libre al Manchester United para hacerse de un nuevo arquero.

Los rumores, que apuntan a que Gianluigi Donnarumma saldrá de París para vestirse de Red Devil, se ha incrementado después de que Luis Enrique diera a conocer la lista de convocados para la Supercopa de Europa, donde han dejado fuera al meta italiano.

Donnarumma | AP|

Recordemos que el PSG ha contratado al arquero que llegó del Lille, Lucas Chevalier, quien será titular frente al Tottenham Hotspur este miércoles en el BlueEnergy Stadium en Italia.

Donnarumma tendría vía libre para negociar con el Manchester United, equipo que comenzará su actividad en la Premier League el próximo 17 de agosto, cuando se enfrenten al Arsenal en Old Trafford.

