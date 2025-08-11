¡Del Bayern Munich a Arabia! Cristiano Ronaldo tendrá nuevo compañero

Con todo por el título. Tras varios fichajes poco exitosos, Al-Nassr ha decidido poner todo sobre la mesa y tras concretar el fichaje del excentral del Barcelona Íñigo Martínez, el equipo ha decidido darle un nuevo socio a Cristiano Ronaldo, en el volante ofensivo del Bayern Munich, Kingsley Coman.

De acuerdo con información del periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, el extremo francés habría puesto fin a su carrera con el cuadro alemán tras ocho años con el equipo. Esto después de haber llegado a un acuerdo por tres años.

Fichará por tres años | MEXSPORT

Se despide del Bayern

Coman llegó al Bayern, por primera vez en el 2015 vía préstamo. Tras dos años, el equipo alemán decidió hacer oficial su compra, pagando 21 millones de euros a la Juventus. Desde entonces disputó 339 partidos, anotando 72, dando 71 asistencias y ganando 21 títulos con el equipo incluyendo una Champions League y nueve ligas alemanas.

Además de su experiencia con el Bayern, Coman también presume de haber disputado partidos con la Juventus, cuatro con el París St. Garmain, y 58 encuentros con la Selección Alemana. Ahora, llega al Al Nassr con un contrato que rondará los 20 y 25 millones de euros por temporada según reportes.

Tiene amplia experiencia | MEXSPORT

Refuerzos de Al-Nassr

Kingsley Coman se convierte en el más reciente fichaje del Al-Nassr proveniente del futbol europeo. Junto con el francés y el ya mencionado Íñigo Martínez, el cuadro alemán también ha contratado a jugadores como Joao Félix, Aymeric Laporte, Marcelo Brozović, Jhon Durán y el excompañero de Coman, Sadio Mané.

Con la llegada de estos jugadores, Al-Nassr buscará romper la racha de seis años consecutivos sin poder levantar el trofeo local. Además, buscará ayudar al club a conseguir su primer título oficial desde 2020.

Al-Nassr sigue reforzándose | MEXSPORT

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Habrá nuevo fichaje en el Barcelona tras la salida de Íñigo Martínez a Al-Nassr?