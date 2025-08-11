Karl-Heinz Rummenigge defiende al Mundial de Clubes y critica a los jugadores: "piden salarios muy altos"

El Mundial de Clubes generó una gran polémica previo a su inicio, aunque fueron los mismos aficionados quienes aceptaron el formato. Sin embargo, los que nunca se han puesto de acuerdo por el certamen de FIFA han sido algunos futbolistas, quienes comentaron que ha sido perjudicial por el poco descanso.

Karl-Heinz Rummenigge, uno de los más grandes exfutbolistas y directivos del Bayern Munich, habló sobre el Mundial de Clubes, al cual le dio su aprobación y lo llamó un "mal necesario". El excelso exdelantero alemán comentó que los sueldos tan altos de los futbolistas han hecho que se tengan que crear nuevos torneos para poder pagarlos.

El gran alemán | @CuriosidadesEU|

"Los jugadores piden salarios cada vez más elevados, lo que obliga a los clubes a buscar nuevas fuentes de financiación. Los futbolistas se han tendido una trampa a sí mismos, por lo que es lógico que surjan nuevos formatos", comentó el exjugador alemán en entrevista con el diario Kicker.

De igual forma, Karl-Heinz agregó que a él le hubiera encantado formar parte de un certamen de tal envergadura. "Como jugador, me habría encantado disputar un torneo de este nivel", sentenció el exjugador.

Su época como jugador | @footballmemorys|

El éxito monetario del Bayern Munich

Pese a que a nivel futbolístico el Gigante de Baviera quedó a deber, a nivel económico fue uno de los más grandes ganadores. El cuadro alemán recibió ganancias millonarias (49,27 millones de euros), sólo por detrás del Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid y Fluminense.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿PSG SE DESPIDE DE DONNARUMMA? EL CUADRO FRANCÉS LO DEJA FUERA DE LA SUPERCOPA