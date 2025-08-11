Giacomo Raspadori es presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid

Después de haberse consagrado como campeón de la Serie A con el Napoli, el delantero italiano, Giacomo Raspadori, ha dejado al cuadro Partinopei para embarcarse en una nueva aventura en el futbol europeo.

Después de muchas negociaciones, el Napoli aceptó los $22 millones de euros más variables que el equipo rojiblanco ofertó y, este lunes, el delantero italiano ya ha sido presentado con el equipo de "El Cholo" Simeone.

Raspadori ya fue presentado con el Atlético de Madrid | @Atleti|

Raspadori, que es dos veces campeón de la Serie A y ganador de la Eurocopa 2020 con la azzurra, puede jugar en cualquiera de las posiciones de ataque, hasta como mediapunta si es necesario.

Giacomo es la séptima incorporación del equipo colchonero para esta temporada: Álex Baena, Marc Pubill, Thiago Almada, David Hancko, Johnny Cardoso y Matteo Ruggeri. El italiano firmó por cinco temporadas, percibiendo un salario de $4.5 millones de euros brutos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Karl-Heinz Rummenigge defiende al Mundial de Clubes y critica a los jugadores: "piden salarios muy altos"

Raspadori ya fue presentado con el Atlético de Madrid | @Atleti|