¿Al Barcelona? Cesc Fábregas revela si dirigirá al Barça en un futuro

El Como fue el invitado por el FC Barcelona para disputar el Trofeo Joan Gamper, los dirigidos por Cesc Fábregas terminaron cayendo por un contundente 5-0 en el Estadio Johan Cruyff, partido que sirvió de preparación para ambos.

Tras el partido el estratega español resolvió la duda al ser cuestionado sobre la posibilidad de dirigir en un futuro al Barcelona: “Estoy empezando. Esto es muy largo, tengo 38 años. Hace dos años era uno de ellos (jugadores)”.

“Ahora ya no, la vida cambia y las percepciones e ideas también. Estoy muy contento. Tengo muchas preguntas y hablo con todos los entrenadores después de cada partido, cuando me meten cinco y cuando gano 3-0”, resaltó el español.

Exjugador Culé

Cabe mencionar, que Cesc Fábregas fue jugador del Barcelona entre 2011 y 2014, en dicha etapa conquistó una Liga, una Copa del Rey, Supercopas de España, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

Fábregas sobre el partido

Cesc Fábregas habló sobre lo sucedido en el encuentro disputado en el Johan Cruyff, un juego que sirvió para sacar conclusiones de cara al inicio de la Serie A.

“No tuvimos 20 minutos , pero quizá diez, suficientes. Es cierto que la línea de fuera de juego es algo que me intriga mucho. Creo que encontramos la solución tres o cuatro veces, pero es verdad que 12 veces nos pillaron”, puntualizó Fábregas.

